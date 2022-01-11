Milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında vefat etti

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında vefat etti.

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi.

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık idaresindeki 06 CLK 94 plakalı otomobilin, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, tarlaya yuvarlandığı belirlendi.

Kazanın ardından yapılan incelemede, Çalık'ın cansız bedeninin, otomobilinden yaklaşık 30 metre uzakta olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, tarlaya yuvarlanan otomobilin bulunduğu bölgede yaptığı incelemede, Çalık'ın araçta tek başına yolculuk ettiğini, kazanın tek taraflı meydana geldiğini belirledi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından Çalık'ın cenazesi, Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çalık'ın otomobili çekiciye yüklenerek olay yerinden götürüldü, kaza nedeniyle Ankara-Niğde otoyolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı.

Kazanın olduğu Hacılar Mahallesi sakinlerinden Zeki Uğur ile Kenan Yıldırım, olaydan yaklaşık 10 dakika sonra kaza yerine geldiklerini söyledi. Uğur ve Yıldırım, olay yerindeki bir görgü tanığının kendilerine, "aracın hızlı olduğu ve yanından geçtikten sonra takla atmaya başladığını" söylediğini aktardı.

"Nikah işlemleri için Ankara'ya geliyordu"

Ahmet Çalık'ın cenazesinin getirildiği Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde açıklamalarda bulunan Onur Eryıldırım, Çalık'ın çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Etlik'te aynı mahallede beraber büyüdük. Aynı zamanda kuaförlüğünü de uzun süre yaptım. Annesi, babası Etlik'te oturuyordu. Nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya geliyordu. Yakın zamanda nikahı vardı." diye konuştu.

Çok üzgün olduklarını dile getiren Eryıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef çok üzücü haber aldık. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Gerçekten çok üzücü, diyecek bir şey bulamıyorum. Allah rahmet eylesin, içimiz yandı. Herkes gibi çok üzgünüm. Yer kaygan olduğu için aracı kaymış ve takla atmış. Bugün ikindi namazına müteakip Elmadağ'da aile kabristanlığında defnedilecek."

Gençlerbirliği altyapısında yetişti, 2013'te ilk kez A takım forması giydi

26 Şubat 1994 Ankara doğumlu olan Ahmet Çalık, Gençlerbirliği altyapısında yetişti. 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez A takım forması giyen Çalık, başarılı performansıyla dikkati çekti.

Altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübünde genç yaşta kaptanlık görevini üstlenen Çalık, 2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da 3,5 sezon görev alan Çalık, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra İttifak Holding Konyaspor ile anlaştı.

Stoper bölgesinde görev yapan Çalık, 2020-21 sezonundan itibaren İttifak Holding Konyaspor formasını giyiyordu.

Gençlerbirliği, Galatasaray ve İttifak Holding Konyaspor takımlarıyla Süper Lig'de 192 maça çıkan Çalık, 6 gol attı.

Milli takım kariyeri

16 yaş altı kategorisinden itibaren milli takıma çağırılan Ahmet Çalık, A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.

A Milli Takım'da 8 maça çıkan Çalık, Moldova maçında gol sevinci de yaşadı.

Konyaspor Başkanı Özgökçen: Acımız çok büyük

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndan çıkarken basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Çok üzgün olduklarını vurgulayan Özgökçen, "Acımız çok büyük. Gencecik çocuk vefat etti. Ankara'ya cenazeye gideceğiz, Elmadağ'a. Allah taksiratını affetsin. Efendi arkadaşlardan biriydi. Acımız büyük ne söylenebilir ki gencecik çocuktu, trafik kazasında vefat etti." ifadelerini kullandı.

Başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden milli sporcumuz Ahmet Çalık'a, Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Konyaspor'da oynayan milli futbolcumuz Ahmet Çalık'ın Ankara-Niğde kara yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Milli takımımızda da görev yapan merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, Konyaspor ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) trafik kazasında vefat eden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesaj yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "A Milli Takımımızda da forma giyen, İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.

Trabzonspor Kulübünden yayımlanan mesajda, "İttifak Holding Konyaspor'un milli oyuncusu Ahmet Çalık'ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailesine, Konyaspor ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği Kulübünden yayımlanan mesajda, "Altyapımızda yetişen ve genç yaşta takımımızda kaptanlık görevini üstlenen, Konyaspor'da forma giyen eski futbolcumuz Ahmet Yılmaz Çalık'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhum futbolcumuza Allah'tan rahmet kederli ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk futbol ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından, "Konyaspor'umuzun ve milli takımımızın başarılı futbolcusu Ahmet Çalık'ın elim bir trafik kazası sonucu vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ahmet kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Konyaspor camiasına ve şehrimize başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." mesajı paylaşıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, "Saha içi ve dışında örnek bir arkadaşımız, Konyasporlu futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullanırken, Konyaspor Kulübünün sosyal medya hesabından da "Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulunuldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şube Başkanı Murat Dönmez ise yayımladığı taziye mesajında, "Beyefendi kişiliğiyle tüm futbolseverler tarafından sevilen bir isim olan Ahmet Çalık'ın elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başarılı performansıyla özellikle Konyasporlu taraftarların gönlünde taht kuran Ahmet Çalık kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Konyaspor'umuza ve Türk futboluna gönül verenlere başsağlığı diliyoruz." görüşlerine yer verdi.