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23 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Milli maçın biletleri satışa çıktı

23 Eylül 2019, Pazartesi 18:18
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri'nde 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak maçın biletlerinin öncelikli olarak "Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri" için satışa sunulduğu belirtildi.

Her üyenin en fazla 3 bilet alabileceği, biletlerin fiyatlarının 20, 50 ve 90 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

AA

Etiketler: Milli Takım, bilet, satış
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