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6 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

Milli takım aday kadrosu açıklandı

06 Kasım 2020, Cuma 21:31
A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların, 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan ile oynayacağı özel karşılaşma ile UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 15 Kasım Pazar günü Rusya ve 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan ile yapacağı maçların aday kadrosuna şu isimler davet edildi:

Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.

AA

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