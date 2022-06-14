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15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Milli Takım namağlup devam ediyor

14 Haziran 2022, Salı 23:48
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü hafta mücadelesinde Litvanya'yı 2-0 mağlup eden Türkiye, 4. maçını da kayıpsız geçti ve grupta liderliğini sürdürdü.

Milliler, gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 ve Lüksemburg'u 2-0 mağlup etmişti.

İlk Yarı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki Türkiye-Litvanya maçının ilk yarısını ay-yıldızlı ekip 1-0 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Cengiz'in şutunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

18. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlağa sahip olan Cengiz'in şutunda, top üstten dışarı çıktı.

30. dakikada hızlı gelişen Litvanya atağında Lasickas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Milasius'un şutunda, top auta gitti.

36. dakikada sol çapraz pozisyondaki Kerem'in şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan Cengiz'in yaptığı ortada ceza alanı içinde Kaan'ın kafa vuruşunda kaleci Bartkus'un müdahalesine rağmen çizgiyi geçti. Hakem Frappart, yardımcısının uyarısıyla gol kararı verdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü A Milli Futbol Takımı 1-0 önde bitirdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın 52. dakikasında ceza sahası içinde Armanavicius'la ikili mücadeleye giren Cengiz yerde kaldı. Müsabaka durduktan sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Frappart, penaltı kararı verdi.

54. dakikada atışı kullanan Hakan Çalhanoğlu, topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

70. dakikada Serdar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cengiz'in şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

80. dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında Cengiz ceza sahasına girdikten sonra Milasius'un müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem bir kez daha penaltı kararı verdi.

81. dakikada penaltı atışını kullanan Cengiz'in şutunda kaleci Bartkus ayaklarıyla topu çeldi, pozisyonu takip eden Cengiz'e rağmen kaleci bir kez daha topu uzaklaştırdı.

Müsabaka Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Grupta 4'te 4 yapan A Milli Futbol Takımı, kalesini gole kapattığı maçlarda 14 gol kaydetti.

Türkiye'nin 12 puanla lider durumda bulduğu grupta, Lüksemburg 7 puanla ay-yıldızlıları takip etti. Grup müsabakaları 22 ve 25 Eylül'de yapılacak maçla tamamlanacak.

Hakan Çalhanoğlu 16. golünü kaydetti

UEFA Uluslar C Ligi'nde ilk golüne imza atan Kaan Ayhan milli formayla 5. golüne ulaştı. Takımın 2. golünü filelere gönderen Hakan Çalhanoğlu grupta ikinci, milli formayla ise 16. golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine oyuna giren Tiago Çukur milli formayı ilk kez giydi.

Ay-yıldızlılar maçtan sonra kendilerini destekleyen taraftarları selamladı.

Karşılaşma öncesi

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü hafta maçında Litvanya'yı İzmir'de ağırlayan A Milli Futbol Takımı, son oynadıkları Lüksemburg maçına göre ilk 11'de 5 değişik isimle mücadele etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, son oynanan Lüksemburg maçına göre kaleci Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Doğukan Sinik, Dorukhan Toköz ve Orkun Kökçü'nün yerine Altay Bayındır, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Salih Özcan ve Serdar Dursun'u sahaya sürdü.

A Milli Takım'da gruptaki diğer 3 maçta 11'de forma giyen isimlerden Cengiz Ünder, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Halil Dervişoğlu bu müsabakada da kendilerine ilk 11'de şans buldu. Milli kaleci Altay Bayındır, Uluslar C Ligi maçlarında ilk kez sahaya çıktı.

Gürsel Aksel Stadı'nda ilk maç

Gürsel Aksel Stadı, A Milli Futbol Takımı'nın Türkiye'de maça çıktığı 32. stat oldu.

Ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmayan İzmirli futbolseverler müsabakadan önce tribünde dev Türk bayrağı açtı.

AA

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