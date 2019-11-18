Milli Takım son grup maçını galibiyetle tamamladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun son maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşan A Milli Takım, karşılaşmayı 2-0 önde tamamladı. Mili Takım, Fransa'nın adından H Grubunu 2. sırada tamamladı ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında deplasmanda Andorra ile karşı karşıya geldi. Ulusal Stadyum'da oynanan mücadele TRT 1'den naklen yayımlandı 17. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ömer Bayram'ın ortasında kaleci Josep Gomes'in ellerinden seken topu Enes Ünal ağlara gönderdi ve Türkiye maçta 1-0 öne geçti. 20. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ara pasında ceza sahasında topla bulaşan Enes Ünal, kaleci Gomes'in faulü ile yerde kaldı. Maçın Slovak hakemi Ivan Kruzliak penaltı noktasını gösterdi. 21. dakikada kullanılan penaltı atışında Enes Ünal kendisinin ve A Milli Takım'ın ikinci golünü attı. Karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda gol olmayınca skor değişmedi ve karşılaşma Türkiye'nin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Takımların ilk 11'leri 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynanacak Andorra-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Andorra: Gomes, Cristian Martinez, Vales, Rebes, Ildefons Lima, Clemente, Alaez, San Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu, Enes Ünal . AA

Okunma Sayısı: 125

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.