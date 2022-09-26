"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Milli Takım son iki maçta üzdü

26 Eylül 2022, Pazartesi 11:47
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, hayal kırıklığı yaşattı.

UEFA Uluslar Ligi'nde evinde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan milli takım, grubun zayıf ekiplerinden Faroe Adaları karşısında da kötü bir sonuçla sahadan ayrıldı.

Milli takım son dönemde elde ettiği kötü sonuçlarla düşüş yaşadı. UEFA Uluslar B Ligi'nde sergilediği kötü performansın ardından küme düşerek büyük bir başarısızlığa imza atan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası elemelerine ise iyi bir başlangıç yapmıştı.

Söz konusu elemelere 4-2'lik Hollanda galibiyetiyle başlayarak büyük bir çıkışa imza atan milliler, ardından deplasmanda Norveç'i 3-0 yenmiş ve grubunda liderlik için büyük fırsat yakalamıştı.

Gruptaki 3. maçında evindeki Letonya beraberliğiyle ilk puanlarını kaybeden ay-yıldızlılar, 2,5 aylık bir aranın ardından bu kez Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etti.

Dünya Kupası elemelerindeki başarılı performansıyla finallere giden milli takım, büyük bir hayal kırıklığı yaşattı ve gruptan çıkma başarısı gösteremedi.

Milliler, grubundaki 3 maçta puan dahi alamazken, tek gol atıp kalesinde 8 gol gördü ve elendi.

Teknik adam değişti

Alınan başarısız sonuçların ardından gözünü yeniden Dünya Kupası elemelerine çeviren ay-yıldızlılarda bu süreçte önemli bir değişim yaşandı.

Deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenilen millilerde teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılırken, yerine Alman teknik adam Stefan Kuntz göreve getirildi.

Kuntz yönetiminde elemelerde kalan 4 müsabakada 10 puan toplayan ay-yıldızlılar, grubunu 2. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı. Söz konusu turda Portekiz ile eşleşen milliler, rakibine 3-1 yenilerek finallere gitme fırsatını değerlendiremedi.

Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselse de son iki maçtaki sonuçlar üzdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde aldığı iyi sonuçlarla C Ligi'nden B Ligi'ne yükselmesine rağmen 1. Grup'taki son iki maçında aldığı kötü sonuçlarla eleştirilere maruz kaldı.

Kendisine göre nispeten çok daha güçsüz ülkelerin bulunduğu 1. Grup'ta ilk 4 maçta gol dahi yemeyen ay-yıldızlılar, 14 gol atarak 12 puan topladı.

Dünya Kupası elemelerindeki iyi sonuçlar sonrası Avrupa Şampiyonası Finalleri'ndeki hayal kırıklığını engelleyemeyen milli takım, aynı sıkıntıyı UEFA Uluslar Ligi'nde de yaşadı.

Milliler, uluslar ligindeki iyi sonuçlar sonrası Lüksemburg ile evinde berabere kalıp, Faroe Adaları'na ise mağlup oldu.

Sıralamada kendisinden çok daha geride bulunan Lüksemburg'dan evinde 3 gol yiyen, bir puanı ise son dakikalarda attığı golle kurtaran ay-yıldızlılar, Faroe Adaları'nın da iki golüne engel olamadı.

AA

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Doğal gaz ve elektrik faturasını düşürecek öneriler

    Milli Takım son iki maçta üzdü

    İtalya'da seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmeler

    İslam İşbirliği Teşkilatı, Kabil'deki cami saldırısını kınadı

    Irak'ta "yeni ittifak" ilan edildi

    New York'ta ''Müslüman Günü'' buluşması

    Çin: Tarihin çarklarında ezilirler

    Filistinlilere Mescid-i Aksa'da nöbet çağrısı

    'Hayır, bunun tek bir cevabı var o da hayır'

    Uganda'da 5 bölgeye yayılan Ebola salgınında 19 kişi öldü

    Faroe Adaları'na mağlup olduk

    Kur koruma tezgâhı hep zengine kazandırıyor

    Filipinler'de Noru Tayfunu alarmı: Binlerce kişi tahliye edildi

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya 259 savaş uçağı ve 56 bin 700 askerini kaybetti

    Bu yol sürdürülemez

    Hanelerin maddi durumu çöktü

    Borçların faizi ana parayı geçti

    Nebati’yi dinleyen kaybetti

    Dizel otomobil satışları azalmaya devam ediyor

    İnançer’in yerine Ahmet Özhan

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sosyal konut kuyusu
    Süleyman KÖSMENE

    Ders dinlerken tesbih çekilir mi?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir iktidar aşığıyla sohbet
    Genel

    Çin: Tarihin çarklarında ezilirler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    Helâlleşmede dinî cemaatler ve sivil toplum, öncü rolü üstlenmeli…
    Mehmet KARA

    Algı sezonu açıldı
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’an’ı anlayamaz mıyız?
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni hizmet dönemine girerken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.