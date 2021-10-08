Milli Takımın son 5 maçtaki 4. puan kaybı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye ile Norveç arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. 6. dakikada milli takım öne geçti. Ön alanda baskı Cengiz Ünder, Hanche-Olsen'den topu kaptı. Ceza sahasına giren Cengiz, altı pas önünde boş pozisyondaki Kerem'e pasını gönderdi. Kerem de düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. 21. dakikada Norveç'in gelişen atağında Elyounoussi sol kanatta topla buluştu. Ceza sahası ön çizgisi üzerine yaklaşan ve açısını düzelten Elyounoussi şutunu attı, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı. 23. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Norveç'in paslarla ceza sahasına girdiği atakta, Berat'ın ters vuruşunda kaleye yönelen top, yan direkten döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 36. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci gol şansını değerlendiremedi. Caner Erkin'in pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Kerem, son çizgiye doğru inerken vuruşunu yaptı, kale çizgisine paralel giden meşin yuvarlak auta gitti. 41. dakikada Norveç beraberliği yakaladı. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Hague'nin ortasında Hanche-Olsen'in kafa ile arka direğe indirdiği topu Thorstvedt önünde buldu ve düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 1-1. Müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. 50. dakikada milli takımın hızlı gelişen atağında Hakan Çalhanoğlu, savunma arkasına hareketlenen Burak Yılmaz'a pasını atı. Rakip ceza sahasında topu göğsüyle önüne alan Burak Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 90+6. dakikada Norveç'te Odegaard sağ kanatta topla buluştu, arka direğe yaptığı ortaya Elyounoussi kafayı vurdu, top az farkla ters direk dibinden auta gitti. Mücadele 1-1 sona erdi. Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 12 puanla 3. sırada kaldı. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Hollanda ise 16 puanla liderliğini sürdürdü. Türkiye, gruptaki sekizinci maçını 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile oynayacak. Norveç ise aynı gün Karadağ'ı konuk edecek. Son 5 maçta 4. kez puan kaybı A Milli Futbol Takımı G Grubu'nda oynadığı son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da Letonya ve Karadağ beraberliklerinin ardından deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Milli takım, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybettiği maçın ardından sahasında da Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Kerem Aktürkoğlu ay-yıldızlı formayla ilk golünü attı Türkiye'yi, Norveç karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'daki ilk golünü attı. Beşinci kez A Milli Takım formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu, ilk kez gol sevinci yaşadı. Berkan Kutlu ilk maçına çıktı A Milli Takım'da Berkan Kutlu, ilk milli maçına Norveç karşısında çıktı. İlk 11'de yer almayan Berkan, karşılaşmanın 58. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu. Yönetim istifa sesleri A Milli Takımın, Norveç ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından tribündeki taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine tepki gösterdi. Tribünlerden bir süre, "Yönetim istifa'' tezahüratı yükseldi. AA

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