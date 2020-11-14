Mısırlı yıldız Mohamed Salah koronavirüse yakalandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Mısır Futbol Federasyonu, Salah'ın Covid-19'a yakalandığını; ancak herhangi bir semptom göstermediğini açıkladı. Milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki futbolcu, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir otel odasında karantinaya alındı. Duyuru, Mısır'ın cumartesi günü Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Togo ile evinde mücadele etmeye hazırlandığı sırada geldi. Mısır milli takımının diğer futbolcularının koronavirüs testi ise negatif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Salah'a yeni testler yapılacağı kaydedildi. Afrika'da iki kez yılın futbolcusu seçilen futbolcu, Liverpool'un 21 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek. Euronews Türkçe

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