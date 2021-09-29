Norveç’in Türkiye aday kadrosunda Haaland da var

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın 8 Ekim'de sahasında karşılaşacağı Norveç'in aday kadrosu açıklandı.

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken tarafından belirlenen 27 kişilik aday kadroda Adana Demirspor'dan Jonas Svensson yer alıyor. Ayrıca Borussia Dortmund’un yıldız golcüsü Erling Haaland da listede bulunuyor. Öte yandan Norveç’in diğer forveti ve Trabzonspor’un eski golcü Alexander Sörloth kadroya çağrılmadı. Türkiye-Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü, saat 21.45'te Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak. Ay-yıldızlılar, elemelerde 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya'ya konuk olacak.

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