"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Norveç Milli Takımı'ndan Katar'a 'insan hakları' protestosu

25 Mart 2021, Perşembe 13:52
Norveç milli futbol takımı, Katar 2022 Dünya Kupası elemeleri öncesinde Körfez ülkesinin göçmen işçilere yönelik 'insan hakları ihlallerini' protesto etti.

Takım oyuncuları, Cebelitarık ile oynayacakları maçın başlama vuruşu öncesinde sahaya üzerilerinde "İnsan hakları", "Saha içinde ve saha dışında saygı" yazan tişörtlerle çıktı. Norveç teknik direktörü Stale Solbakken'in de protestoya katıldığı söylendi.

Bazı futbolcular aynı zamanda sosyal medya üzerinden de tepkilerini gösterdi.

Katar’ın Dünya Kupası organizasyon komitesi ise henüz Norveç ekibinin protestosuyla ilgili yorum yapmadı.

Norveç futbol federasyonu protesto kararını ise turnuvanın 2010 yılında Katar'a verilmesinden bu yana ülkede süren inşaatlarda meydana gelen iş kazalarında 6 bin 500'den fazla göçmenin hayatını kaybettiğini aktaran raporların ardından aldı.

Son olarak Guardian'ın raporuna yanıt veren Katar hükümeti, eyaletteki 1,4 milyondan fazla gurbetçinin "çok küçük bir yüzdesinin" 2011 ve 2019 arasında vefat ettiğini söylemişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Norveç Milli Takımı, Katar, protesto, insan hakları
Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa: Uygurlar konusunda taviz verilmeyecek

    MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı

    Norveç Milli Takımı'ndan Katar'a 'insan hakları' protestosu

    Merkel: Türkiye insan hakları standartlarını yükseltmeli

    İsrail, Filistin köyü Arakib'i 185'inci kez yıktı

    Somali'de havan topu saldırısı: 3 ölü

    Çin'den pamuk almayı bırakan markalara sosyal medyada saldırı

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

    Kaşıkçı cinayetini soruşturan raportöre ölüm tehdidi

    Vak’a sayısında dünya 3.’süyüz

    19 yılda ülkeyi dibe vurdurdular

    50 senenin en sıcak 3. kışını yaşadık

    Türkiye'den Dünya Kupası Elemelerine güzel başlangıç

    Yüz yüze sınav takviminde yeni güncelleme

    Türkiye genelinde kar yağışı hakim

    Vaka sayısı 30 bine dayandı

    Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır BioNTech aşısı Türkiye'de

    Açlık sınırı 3396 lira

    Camiyi yıkıp otopark yaptılar

    Fransa’nın Strasbourg Belediyesi'nden Avrupa’nın en büyük camisine 2.5 milyon euro

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejiminin gidişatı
    Genel

    19 yılda ülkeyi dibe vurdurdular
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Yaralı parmakları görmezden gelenlere
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Ledün ilmi ne demektir?
    Genel

    Vak’a sayısında dünya 3.’süyüz
    Faruk ÇAKIR

    İdareci gibi düşünmek şart mı?
    Cevher İLHAN

    Türkiye’nin barış ve bütünlüğü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    31 Mart için tarihçiler ne diyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.