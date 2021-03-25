Norveç Milli Takımı'ndan Katar'a 'insan hakları' protestosu

Norveç milli futbol takımı, Katar 2022 Dünya Kupası elemeleri öncesinde Körfez ülkesinin göçmen işçilere yönelik 'insan hakları ihlallerini' protesto etti.

Takım oyuncuları, Cebelitarık ile oynayacakları maçın başlama vuruşu öncesinde sahaya üzerilerinde "İnsan hakları", "Saha içinde ve saha dışında saygı" yazan tişörtlerle çıktı. Norveç teknik direktörü Stale Solbakken'in de protestoya katıldığı söylendi. Bazı futbolcular aynı zamanda sosyal medya üzerinden de tepkilerini gösterdi. Katar’ın Dünya Kupası organizasyon komitesi ise henüz Norveç ekibinin protestosuyla ilgili yorum yapmadı. Norveç futbol federasyonu protesto kararını ise turnuvanın 2010 yılında Katar'a verilmesinden bu yana ülkede süren inşaatlarda meydana gelen iş kazalarında 6 bin 500'den fazla göçmenin hayatını kaybettiğini aktaran raporların ardından aldı. Son olarak Guardian'ın raporuna yanıt veren Katar hükümeti, eyaletteki 1,4 milyondan fazla gurbetçinin "çok küçük bir yüzdesinin" 2011 ve 2019 arasında vefat ettiğini söylemişti. Euronews Türkçe

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