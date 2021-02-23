Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

Norveç Futbol Federasyonu, Norveç-Türkiye maçının seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da oynanacağını duyurdu.

Norveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Mart Cumartesi günü Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç-Türkiye maçının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmasına karar verildi. İspanya Futbol Federasyonundan konuyla ilgili izin alındığı, seyircisiz oynanacak mücadelenin stadı ve saatinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç'in yanı sıra Hollanda, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek. AA

Okunma Sayısı: 135

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.