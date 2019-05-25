Orucunu açsın diye oyun durdu

Fransa Ligue 1'de Nice'in kendi sahasında Monaco'yu 2-0 mağlup ettiği son hafta maçında sahalarda ender görülen olaylardan biri yaşandı. Mücadelenin hakemi Ruddy Buquet, karşılaşmada ilk yarı oynanırken ev sahibi ekibin oyuncusu Youcef Atal'ın orucunu açabilmesi için oyunu durdurdu.

Fransa Ligue 1'de dün oynanan son hafta maçlarında Nice, kendi sahasında Monaco'yla karşı karşıya geldi. Ligde hiçbir iddiası bulunmayan iki takımın mücadelesinden gülerek ayrılan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip olurken karşılaşmanın ilk yarısında futbol sahalarında ender görülen olaylardan biri yaşandı. Müsabakanın hakemi Ruddy Buquet, konuk ekibin kullandığı taç atışı sırasında oyunu kısa bir süreliğine durdurarak Nice'in Müslüman futbolcusu Youcef Atal'ın orucunu açmasına izin verdi. 23 yaşındaki Cezayirli sağ bekin saha kenarına gelerek su içmesinin ardındansa oyun kaldığı yerden devam etti.

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