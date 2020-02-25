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26 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Potada büyük şok

25 Şubat 2020, Salı 01:00
A Milli Basketbol Takımı’nın 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda önce Ankara’da Hollanda’ya, arkasından deplasmanda İsveç’e yenilmesi hayâl kırıklığı meydana getirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Recep Şan, Türkiye’nin 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda İsveç’e yenilerek önemli bir karşılaşma kaybettiğini söyledi. Recep Şan, İsveç’e 87-80 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakiplerini tebrik etti. Gruptaki iddialarını bir şekilde devam ettirmek istediklerini belirten Şan, “Bundan sonraki maçlarda avantaj elde etmek için çok önemli bir maçtı. İlk  yarıda oyunu kontrol edemeyen bir kimliğimiz vardı. Yüzde 71 üç sayılık yüzdesiyle oynayan rakibimize saha avantajlarını en iyi şekilde kullanma şansı verdik.” diye konuştu. İkinci yarıda milli takımın agresif kimliğini sahaya yansıttığını aktaran Şan, “Son üç dakikada da istediğimiz yere getirdik. Ama basketbol bu kadar hatayı affeden bir oyun değil. Deplasmanda böyle bir atmosferde oynamak kolay değil. Şansımızı iyi değerlendiremedik.’’ ifadelerini kullandı. Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, kazanmak istedikleri maçtan kötü sonuçla ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “İsteğimiz gibi başlayamadık. İsveç’i tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Maçın sonuna doğru maçı bir noktaya getirmeye çalıştık ama başaramadık.” şeklinde konuştu.

İSVEÇ HOCASI LOPEZ: Türkiye’yi yendik, çok mutluyuz

İsveç Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Hugo Lopez ise, maçın genelinde iyi oynadıklarını ve Türkiye gibi güçlü bir takımı yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İlk karşılaşmalarda Hırvatistan’a mağlup olduklarını hatırlatan Lopez, Türkiye galibiyetinin ardından bir sonraki mücadeleye daha avantajlı çıkakacaklarını kaydetti.

AA

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