Radamel Falcao İstanbul'da

Galatasaray'ın transferi için görüşmelerine başladığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Ramadel Falcao, İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın yeni gözdesi Falcao'nun kariyerindeki dönüm noktaları Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı futbol takımı idari direktörü Şükrü Hanedar, eşi Lorelei Taron ve kızlarıyla Fransa'dan özel uçakla İstanbul'a gelen Kolombiyalı futbolcuyu binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Yeşilköy Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde coşkulu bir şekilde karşıladı. Öğle saatlerinde terminalin dışında toplanmaya başlayan taraftarlar, Falcao'nun gelmesine kısa bir süre kala terminal binasının önüne alındı. Radamel Falcao, Galatasaray forması giyen eşi ve kızları ile terminal binasının önüne çıkarak, meşaleler yakıp, şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarları selamladı. Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'ın da yer aldığı selamlamada oldukça coşkulu olduğu gözlenen Kolombiyalı futbolcu, taraftara "üçlü" çektirdi. İsminin yazılı olduğu sarı-kırmızılı atkıyla selamlamaya çıkan Falcao, taraftarlarla karşılıklı "Sarı, kırmızı, şampiyon cimbom" tezahüratı da yaptı. Farcao'nun eşi Lorelei Taron da taraftarların isteği üzerine "üçlü" çektirdi. Sarı-kırmızılı yöneticiler ile Radamel Falcao, daha sonra aprona giren araçla havalimanından ayrıldı. Öte yandan havalimanında GSTV'ye kısa bir açıklamada bulunan Falcao, transferinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İnanılmaz mutluyum." ifadelerini kullandı. Galatasaray, sağlık kontrollerinin ardından Falcao ile resmi sözleşme imzalayacak. AA

Okunma Sayısı: 138

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.