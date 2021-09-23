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24 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'den önemli galibiyet

23 Eylül 2021, Perşembe 23:00
Fenerbahçe, rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği Süper Lig'in 6. haftasında, sahasında GZT Giresunspor'u 2-1 yendi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında, GZT Giresunspor'u konuk etti.

3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Rossi'nin ortasında arka direkte topa dokunan Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

20. dakikada yapılan ortada Balde, meşin yuvarlağı Traore'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarı gitti.

22. dakikada solda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası içinde uygun durumdaki Valencia'yı gördü. Valencia'nın şutunda, top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada sağdan Zeki Yavru'nun ortasında ön direkte müsait durumda Balde'nin şutunda, top direk dibinden dışarı gitti.

33. dakikada topla ceza sahasına giren Mesut Özil'in şık pasında, uygun durumda topla buluşan Rossi'nin şutunda top kalecide kaldı.

39. dakikada GZT Giresunspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Diabate'nin ortasında meşin yuvarlak Mert Hakan Yandaş'ın koluna çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada topun başına geçen Balde'nin şutunda, top direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada sağda topla buluşan ve rakibinden sıyrılan Valencia'nın ortasında, altıpasta Mesut Özil topa dokunamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

64. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın kaleciye geri pasında araya giren Berisha, kazandığı topu ceza sahası içinde bulunan Mesut Özil'e aktardı. Mesut, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

85. dakikada GZT Giresunspor farkı 1'e indirdi. Sol tarafta topla buluşan Doukara'nın ceza alanı dışından çaprazdan sert vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada 3 puan aldı ve puanını 13'e yükseltti.

Ferdi Kadıoğlu'nun 2. golü

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ligde 2. golünü kaydetti.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle oynatılan 3-4-3 sisteminde sol kanatta görev alan ve gösterdiği performansla güven veren 21 yaşındaki oyuncu, golleriyle takımına katkı veriyor.

Süper Lig'de Altay ile deplasmanda oynanan mücadelede takımını öne geçiren Ferdi, Giresunspor karşısında da henüz 3. dakikada takımının ilk golünü attı.

Ferdi, bu golle ligdeki 2. golünü kaydetti.

Mesut gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, bu sezon resmi maçlarda 3. golünü attı.

Sarı-lacivertli futbolcu, takımının bu sezonki ilk golünü 1-0 kazanılan Adana Demirspor maçında kaydetmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 berabere tamamlanan Eintracht Frankfurt maçında da takımının tek golünü atan Mesut, Giresunspor'u da boş geçmedi.

Mesut, 64. dakikada takımının 2. golünü atmaya başardı.

Gol pasları yenilerden

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Diego Rossi ve Mergim Berisha, Giresunspor'a karşı atılan gollerin paslarını verdi.

Rossi, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı ilk golün, Berisha ise Mesut'un 2. golünde son pası veren isimler oldu.

Crespo ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Transfer döneminin son bölümünde Fenerbahçe'ye katılan 25 yaşındaki oyuncu, ilk maçını GZT Giresunspor'a karşı oynadı.

Bir ısıtıcı alev aldı

Ülker Stadı'nda maçın oynandığı esnada ısıtıcılardan biri alev aldı.

Yaklaşık 15 dakika alev alan ısıtıcıdan çıkan dumanlar, basın tribününün olduğu bölümde rahatsızlığa neden oldu.

Isıtıcı, daha sonra bir yetkili tarafından onarıldı.

AA

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