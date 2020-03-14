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14 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Rıza Çalımbay: Kalan maçlar final niteliğinde

14 Mart 2020, Cumartesi 12:58
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan maçların tüm takımlar için final niteliğinde olduğunu söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de kalan 9 haftadaki maçların tüm takımlar için önemli olduğuna vurgu yaptı. 

Kırmızı-beyazlı ekibin de kalan haftalarda telafisi olmayan maçlar oynayacağını aktaran Çalımbay, "Sivasspor olarak Antalyaspor maçıyla başlayan final maçları oynayacağız. Bunun farkındayız." dedi.

Çalımbay, tüm takımların aynı durumda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Herkes telafisi olmayan maçlar oynayacak. Bizim ilk maçımız Antalyaspor ile çok zor geçecek. Çünkü Antalyaspor ligin ilk yarısındaki Antalyaspor değil. Yeni transferleri var, yeni kadrosu var. Onun için de zor bir maç olacak. Tek amacımız, buradan iyi bir şekilde dönmek, başka bir düşüncemiz yok. Eğer yukarıda devam etmek istiyorsak bu maçları çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor."

AA

Etiketler: Rıza Çalımbay, final
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