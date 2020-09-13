Salah, sezonun ilk maçında hat-trick yaptı

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında gol düellosuna sahne olan maçta Leeds United'ı 4-3 mağlup etti.

Anfield Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool, 4. dakikada Muhammed Salah'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Salah, Liverpool'da üst üste 4. sezon ligdeki açılış maçında gol atan ilk oyuncu oldu. Leeds United, 12. dakikada Jack Harrison ile 1-1 beraberliği yakalarken, ev sahibi ekip 20. dakikada Virgil Van Dijk ile bir kez daha öne geçti. Pes etmeyen Leeds United, 30. dakikada Patrick Bamford ile yeniden beraberliği bulsa da 33. dakikada tekrar sahneye çıkan Muhammed Salah skoru 3-2'ye getirdi ve Liverpool devreyi önde kapattı. Leeds United, 66. dakikada Mateusz Klich'in golüyle skoru 3-3 yaptı. Liverpool'da 88. dakikada penaltıdan attığı golle "hat-trick" yapan Muhammed Salah, maçın sonucunu belirledi: 4-3.

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