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29 NİSAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Şampiyonlar Ligi'nde gözler yarı final maçlarında

29 Nisan 2019, Pazartesi 10:33
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı 30 Nisan Salı günü başlıyor.

İlk yarı final maçında yarın İngiltere ekibi Tottenham, Hollanda temsilcisi Ajax'ı Tottenham Hotspur Stadı'nda konuk edecek.

Yarı finalin diğer ayağında ise 1 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Barcelona takımı, Camp Nou Stadı'nda İngiltere'nin Liverpool ekibini ağırlayacak.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak.

Müsabakaların rövanşları, 7-8 Mayıs'ta oynanacak ve finale yükselecek takımlar belli olacak.

AA

Etiketler: uefa, şampiyonlar ligi, devler ligi
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