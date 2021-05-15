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16 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Sergen Yalçın ilk şampiyonluk sevincini yaşadı

15 Mayıs 2021, Cumartesi 23:47
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk şampiyonluk sevincini yaşadı.

Süper Lig'de Gaziantep, Sivasspor, Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Yalçın, futbolculuğu döneminde şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ı teknik direktörlüğünde de şampiyonluğa taşımayı başardı.

Beşiktaş'ta bir ilke imza attı

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolcu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk Türk isim oldu.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Sergen Yalçın, 1991-1997 ve 2002-2006'da olmak üzere iki defa siyah-beyazlı ekibin kadrosunda yer aldı. Yalçın, futbolculuğu döneminde Beşiktaş formasıyla 3 şampiyonluk yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte futbolcu olarak forma giyip de sonra teknik direktörlük görevinde bulunan Şeref Görkey, Hüseyin Saygun, Rasim Kara, Ertuğrul Sağlam, Tayfur Havutçu, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba bu sevinci yaşama fırsatı bulamadı.

Beşiktaş'ı 1981-1982'de şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Dorde Milic, 1973-1975'te formasını giydiği siyah-beyazlı ekipte futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşayamayan isimler arasında yer aldı.

Futbolculuğu döneminde 5 şampiyonluk yaşadı

Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde 5 şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Yalçın, siyah-beyazlı formayla 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında şampiyon olan kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ta 2002-2003 sezonunda futbolcu olarak bir şampiyonluk sevincine daha ortak olan Yalçın, 1999-2000 ile 2001-2002'de Galatasaray'da aynı başarıya ulaştı.

Son haftada gelen şampiyonluk

Beşiktaş, Yalçın yönetiminde son haftada şampiyonluğu ulaştı.

Geride kalan 2 haftada Galatasaray'a deplasmanda 3-1 ve Fatih Karagümrük'e evinde 2-1 mağlup olarak puan avantajını yitiren siyah-beyazlı ekip, son haftada rakiplerine şampiyonluk şansı vermedi.

Sezonun son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen siyah-beyazlı takım, puanını 84'e yükseltti. İkinci Galatasaray ile aynı puana ulaşan Beşiktaş, gol averajında rakibine artı bir üstünlük sağlayarak 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

AA

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