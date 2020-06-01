Sık sık test yaptırın

FUTBOL YORUMCUSU RIDVAN DİLMEN, İLK TESTLERDE YANILMA OLABİLECEĞİNİ BELİRTEREK, “BENİM DE İLK TESTİM POZİTİF ÇIKTI. KENDİMİ KARANTİNAYA ALDIM VE SONRAKİ TESTİM NEGATİF ÇIKTI” DEDİ.

FUTBOL yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında yaptığı açıklamada ''Mart ayında test yaptırmıştım, pozitif çıktı. Kendimi karantinaya aldım. Daha sonraki testim negatif çıktı'' dedi.

Rıdvan Dilmen şunları söyledi: “Ben Mart ayında test yaptırmıştım, pozitif çıktı. Kendimi karantinaya aldım, gerekli doktorları aradım, yarın bir daha test yapalım dediler, tekrar test yaptırdım, bu sefer negatif çıktı. Ben kendimi karantinaya aldım 14 gün, bir kez daha test yaptırdım, yine negatif çıktı. Test yaptırırken yanlış çıkabilir, o anda hafif bir enfeksiyon vardır, sonra olmayabilir gibi testlerin de yanılma payı var. ütün kulüplerimiz mümkün olduğunca sık test yapıyorlar. Testlerin merkezi bir şekilde yönetilmesi lazım. Oynamak istemiyorlar demek doğru olmaz. Kulüplerimizin 18'inin birden oynayalım demesinin nedeni ekonomi. Teknik adamlarımızdan, sporcularımızdan çok görüş alınmadı ve kulüpler ile federasyon birlikte hareket etti. Birkaç teknik adam ve oyuncudan başka kimse taşın altına elini koymadı. Galatasaray'ın, Trabzon'un, Başakşehir'in kaç gündür ne kadar antrenman yaptığını bilen var mı, yok. Ligler başladığında Galatasaray ve Trabzon 45 günlük hazırlanma sürecini geçirmiş olacak. Mart ayından itibaren oynamıyorlar ama sahaya indiler, testlerini yaptırdılar.”