Sivasspor'da 1 futbolcu koronavirüse yakalandı

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük maçının ardından görünen lüzum üzerine bir futbolcuya ve bir destek ekibi personeline Kovid-19 PCR testi yapıldığı belirtildi. Futbolcu ve destek ekibi personelinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, "Futbolcumuzun ve personelimizin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır." denildi. AA

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