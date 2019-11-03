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3 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

Sivasspor Denizli engelini 2 golle geçti

03 Kasım 2019, Pazar 16:26
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.

Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.

14. dakikada gelişen atakta, ceza sahası içerisinde topla buluşan konuk ekipten Mert Hakan Yandaş'ın sert vuruşunda, golü kaleci Stackhowiak engelledi.

19. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta top, savunmanın müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

20. dakikada sol kanattan gelişen Yukatel Denizlispor atağında Barrow'un yerden ortasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Mehmet Akyüz'ün vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

40. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Yatabare'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert vuruşunda, top kaleci Stackhowiak'tan döndü. Dönen topu önünde bulan Hakan Arslan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Demir Grup Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada Yukatel Denizlispor'da Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan konuk ekipten Appindangoye'nin penaltı noktası çevresinden sert vuruşunda, top auta gitti.

67. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda, topu kaleci Stackhowiak uzaklaştırdı.

79. dakikada Lopes'in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Barrow'un, sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Samassa gole izin vermedi.

90+1. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı ikiye çıkarttı. Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Kone'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Stackhowiak'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 0-2.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Etiketler: Sivasspor, Denizlispor
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