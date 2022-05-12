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12 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Sivasspor Türkiye Kupası'nda finalinde Kayserispor'un rakibi oldu

12 Mayıs 2022, Perşembe
Demir Grup Sivasspor, Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi ve finalde Yukatel Kayserispor'un rakibi oldu.

Demir Grup Sivasspor, Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Gradel'in uzun pasıyla defansın arkasına sarkan Kayode'nin ceza yayının gerisinden çektiği şutta, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

13. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Efecan Karaca, sağ çaprazdaki Eduardo'ya doğru ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

21. dakikada Candeias'ın ara pasıyla sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Juanfran'ın yerden ön direğe gönderdiği topu Eduardo'dan önce savunma araya girerek kornere gönderdi.

31. dakikada ceza alanı için sol çizgiye kadar inen Emre Akbaba, topu penaltı noktasındaki Eduardo'ya gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

40. dakikada Eduardo arka direkte topuk pasıyla Candeias'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada sağ çaprazda ilerleyen Juanfran'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ön direğe ortasında Kayode'nin önünden geçen top, kalecinin kucağından sekerek kornere çıktı.

51. dakikada ceza sahasında topla buluşan Uğur Çiftçi, boş durumdaki Gradel'e pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarıya gitti.

52. dakikada Eduardo'nun ceza alanı dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi.

63. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan arka direğe ortasında, Ali Şaşal Vural kelesinden zamanında çıkarak Eduardo'ya gelmeden meşin yuvarlağı kontrol etti.

64. dakikada Gradel'in ceza alanı içi sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.

78. dakikada Alanyaspor öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol çaprazdan ortasında ceza sahasında Diedhiou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekerek filelere gitti: 0-1.

88. dakikada Sivasspor eşitliği yakaladı. Gradel'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Kayode'nin indirdiği top savunmadan sekerek Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üstünden ağlarla buluşturdu: 1-1.

Demir Grup Sivasspor, Türkiye Kupası'nda finale kaldı. Sivasspor finalde Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Final maçı 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

 

AA

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