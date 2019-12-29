Sivasspor'un sahasında bileği bükülemiyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yenerek tarihinde üçüncü kez ligde ilk devreyi zirvede tamamladı.

Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor-Göztepe karşılaşması 1-0 sona erdi.

27. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

31. dakikada soldan gelişen konuk ekip atağında Berkan Emir, topu ceza sahasına gönderdi. Kale alanına hareketlenen Deniz Kadah, meşin yuvarlağın uzağında kalınca mutlak bir fırsatı değerlendiremedi.

33. dakikada Goiano'nun sağdan ceza alanına ortasında Mert Hakan Yandaş kafa vuruşunu istediği gibi yapamayınca top üstten farklı şekilde auta gitti.

49. dakikada Berkan Emir'in soldan ceza alanına ortasında top üst direkten oyun alanına döndü.

58. dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Emre Kılınç'ın sağdan ceza alanına ortasında altı pasa hareketlenen Mert Hakan Yandaş'ın etkili kafa vuruşunda kaleci Beto, topu güçlükle çıkardı.

62. dakikada Fernando'nun ceza alanı dışından vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

66. dakikada Sivasspor golü buldu. Fatih Aksoy, Castro'dan kurtardığı topu sağ çaprazda hareketlenen Kone'ye kazandırdı. Kone, ceza alanına girer girmez meşin yuvarlağı uzak direğe hareketlenen müsait durumdaki Yatabare'ye gönderdi. Yatabare, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

74. dakikada Emre Kılınç'ın ceza yayı civarından şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 37'ye yükselten Sivasspor, sezonun ilk bölümünü lider tamamladı.

Süper Lig'de ilk devreyi 3. kez lider tamamladı

Demir Grup Sivasspor, tarihinde üçüncü kez Süper Lig'de ilk devreyi lider tamamladı.

2019-2020 sezonunun 17. haftasında sahasında Göztepe'yi Yatabare'nin golüyle 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, ilk devrenin sonunda 37 puana ulaştı.

Sivasspor, bu sonuçla devreyi en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4, Trabzonspor'un ise 5 puan önünde lider bitirdi.

Sivas ekibi, şampiyonluk mücadelesi verdiği 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında da devreyi 37 puanla lider tamamlamıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, 2007-2008 sezonunu 73 puanla 4'üncü, 2008-2009 sezonunu da 66 puanla 2'nci noktalamıştı.

Sivasspor sahasında kaybetmiyor

Süper Lig'de bu sezon sahasında çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Demir Grup Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor.

İç sahadaki 9 maçlık periyotta 25 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde ise 5 gol gördü.

Lige evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivas temsilcisi, üçüncü hafta konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından Sivas'ta oynadığı maçlarda 5. haftada Trabzonspor'u 2-1, 7. haftada Ankaragücü'nü 3-1, 9. haftada Antalyaspor'u 2-1, 11. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, 13. haftada da Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

İç sahada ligin 15. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe'yi 3-1 yenen kırmızı-beyazlılar, son olarak da Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.