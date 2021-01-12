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13 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Sivasspor uzatmalarda çeyrek final biletini aldı

12 Ocak 2021, Salı 21:00
Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatma bölümü sonucunda Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

18. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yasin Öztekin'in şutu defansa çarpınca top kaleci Vedat'ta kaldı.

22. dakikada sağ kanattan Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sedat Şahintürk'ün şutunu kaleci Muammer kornere çeldi.

35. dakikada sol çaprazdan Sinan Kurt'un serbest vuruşta kaleye gönderdiği topu kaleci Muammer Yıldırım, direk dibinde müdahale ederek kornere gönderdi.

37. dakikada Cofie'nin defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Yasin Öztekin'in vuruşu kaleci Vedat'ın müdahalesine rağmen ağlarla gitti: 1-0

44. dakikada Okan Alkan'ın pasında sağ kanatta ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

64. dakikada Robin Yalçın'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Jorge Felix'in kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

74. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahasına girdi. Rakiplerinden kurtulan Yunus'un şutunu kaleci Muammer Yıldırım kurtardı.

80. dakikada Robin Yalçın'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vedat Karakuş'ta kaldı.

85. dakikada Gradel'in pasıyla ceza sahasına giren Yatabare, kaleci Vedat Karakuş ile karşı karşıya kaldı, müsait pozisyonda yaptığı vuruşta topu kale direğinin üstünden auta çıktı.

101. dakikada Robin Yalçın'ın sağ kanttan ortasında defansın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası önünde Fajr'ın önünde kaldı. Fajr'ın sert şutunu kaleci Vedat Karakuş, son anda çeldi.

110. dakikada Dibba sol kanattan ceza alanı içine girdi, sert vuruşunu kaleci Mummer Yıldırım, son anda kornere çeldi.

116. dakikada Fajr'ın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Yatabare, kaleci Volkan Karakuş'un solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Sivasspor kupada çeyrek finale adını yazdırdı.

AA

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