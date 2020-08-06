"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

"Sonuçta yine buluştuk"

06 Ağustos 2020, Perşembe 21:00
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Caner Erkin'i renklerine bağladı. Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali’nde formamızı giyen Caner Erkin’e, yuvana yeniden hoş geldin diyor. Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz."

Caner Erkin: Çocukluk aşkıma döndüğüm için çok mutluyum

Caner Erkin, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, farklı duygular içinde olduğunu belirterek, "Çok heyecanlıyım. Camiama, en sevdiğim yere, çocukluk aşkıma döndüğüm için çok mutluyum." dedi.

Transfer sürecinde Emre Belözoğlu ile konuştuklarına dikkati çeken Caner, "Sonra başkanımız ile devam eden bir süreçti. Zaten transferle ilgili hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yoktu. Benim zaten Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Bunu da söylememe gerek yok. Onun için çok basit bir transfer oldu. Ben de çok gelmek istiyordum. Emre ağabeye ve başkanımıza çok teşekkür ederim. Beni ne kadar istediklerini, bana ne kadar değer verdiklerini gösterdikleri için çok sağ olsunlar. Ben de bu değere, camiamıza, taraftarımıza en iyi şekilde karşılık vereceğim." diye konuştu.

Caner, 4 senelik bir ayrılığın ardından yeniden Fenerbahçe'ye döndüğünü hatırlatarak, "Buradan bakmak gerekirse tabii ki profesyonel hayatıma devam etmek zorundaydım. Böyle bir karar oldu. Ondan önce Inter macerası vardı. Ondan sonra yine ben Fenerbahçe'ye dönmek istedim. Farklı malum sebeplerden dolayı onları da konuşmamıza gerek yok diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Sonuçta yine buluştuk" diyen 31 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Benim duygularım, Fenerbahçe'ye olan bağım, Fenerbahçe'ye olan tutkum her zaman aynı şekilde devam etti. Profesyonel bir futbolcu olduğum için her oynadığım kulüpte, her camiaya karşı elimden gelen her şeyi vermeye çalıştım. Hem de çocukluk aşkım. O süreden beri gelen süreçte artık bütün her şeyimle inşallah futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istiyorum."

Sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen Caner, "Beni yine aynı Caner Erkin ve daha fazlasını veren, her şeyiyle kulübe hizmet eden bir Caner Erkin olarak görecekler. Bundan şüpheleri olmasın. Farklı bir süreçten geçiyoruz. Fenerbahçe camiası, bizler, futbolcular, yönetim, başkanımız farklı bir süreçten geçiyoruz. Ama çok büyük bir camiayız. Biz Fenerbahçe'yiz ve bunun üstesinden önümüzdeki sezondan itibaren geleceğimize inanıyorum. Herkes bize güvensin. Birlik olalım. Beraber olalım. Bütün camia olarak çok büyüğüz ve daha da büyüyelim." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Okunma Sayısı: 794
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milleti aldatmayın

    Sosyal gelişim için sorgulamak gerekiyor

    Sosyal medyanın yalnızlık salgısı

    Yoksulduk, daha da yoksullaştık

    Bu modelle ekonomi düze çıkamaz

    Salgında tehlikeli yeni dönem

    Paketlenmiş ürünlere dikkat!

    Gençlerin 4’te 1’i işsiz

    Dünyada son 24 saat

    Yurt genelinde bir kapsamlı denetim daha

    Karantinada olmaları gerekiyordu...

    'Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın'

    Yunanistan'a 'Oruç Reis' tepkisi

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi misafirleriyle dolup taşıyor

    Beyrut’ta hükümetin istifası da gösterileri durduramadı

    Lübnan'da hükümet yoğun baskılar üzerine istifa etti

    Koronavirüs testi kuyruğu

    İsrail, Lübnan'ı tehdit etti

    Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı

    AB'den Belarus'a mesaj: Oylar doğru sayılmalı ve açıklanmalı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Ekonomik çöküş vahameti
    Genel

    Paketlenmiş ürünlere dikkat!
    Genel

    Salgında tehlikeli yeni dönem
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Ferman dinlemeyen latifeler
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasetçi ve yöneticileri sorgulamayacak mıyız?
    Osman ZENGİN

    Kâbe, cami ve dershane…
    Risale-i Nur'dan

    Ebedî ve tükenmez bir hazinenin bileti
    Genel

    Gençlerin 4’te 1’i işsiz
    Orhan GÜLER

    Müjde: “Hürriyet” seminerleri de “kitaplaştı!..”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.