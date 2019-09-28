"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Sönük derbide gol yok

28 Eylül 2019, Cumartesi 22:00
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 0-0 berabere bitti.

19. dakikada Muric'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı. 

22. dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Altay Bayındır direk dibinde topu kornere çıkardı.

29. dakikada Falcao'nun topuk pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Lemina'nın müsait durumdaki şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Muric'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Derbinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada Emre Belözoğlu sağ taraftan korneri paslaşarak kullandı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kruse rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

63. dakikada Kruse soldan topu ortaladı, savunmadan seken meşin yuvarlağı ceza yayı önünde Deniz Türüç bekletmeden kaleye gönderdi. Top üstten dışarı gitti.

90+6. dakikada Muric'in sağdan uzun pasına hareketlenen Kruse kafa vuruşuyla topu Muslera'nın üzerinden aşırttı. Boş kaleye giden topu savunma son anda uzaklaştırdı. 

Derbi 0-0 sona erdi.

Türk Telekom Stadı'nda rekor 

Derbi mücadelesini 51 bin 663 biletli seyirci izledi.

Bu rakamın Türk Telekom Stadı'nda en yüksek seyirci rekoru olduğu bildirildi.

İlginç VAR kararı 

Maçın 54. dakikasında Fenerbahçe ceza sahası içinde Mario Lemina, topla buluştuğu anda Luiz Gustavo'nın müdahale ettiği pozisyonda yerde kaldı. 

Galatasaraylı oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu sırada maç 4 dakika durdu. Video Yardımcı Hakem'e (VAR) başvuran hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu kenardan bir kez daha izledi. Çakır, bu pozisyon öncesi topun orta sahada Ryan Babel'in eline çarptığı gerekçesiyle Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi.

Galatasaray istediğini alamadı

Türk Telekom Stadı'nda rakibini konuk eden sarı-kırmızılı takım, fazla varlık gösteremedi. İlk yarıda Mario Lemina ile en etkili pozisyonunu bulan Galatasaray, ikinci yarıda ise pozisyon bulmakta zorlandı.

Sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 4. kez puan kaybı yaşadı. Süper Lig'de 2 galibiyeti bulunan Galatasaray, 3. kez berabere kaldı. Bir kez de mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe beraberliğiyle puanını 9'a çıkardı. 

Geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.

Lemina devam edemedi

Galatasaraylı oyuncuların penaltı kararı beklediği pozisyonda yerde kalan ve tedavi edilen Lemina, oyuna devam edemedi.

Kasımpaşa maçında 30. dakikada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyundan çıkan Lemina, derbi maçın 60. dakikasında ise yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Bu arada maçın 68. dakikasında yerini Emre Mor'a bırakan Sofiane Feghouli'nin tepkili bir şekilde saha kenarına geldiği görüldü.

Emre Mor, Galatasaray formasıyla ilk derbi maçına çıktı.

Fenerbahçe yenilmezlik serisini sürdürdü

Bu sezon ikinci beraberliğini alan sarı-lacivertli ekip, puanını 12'ye yükseltti. 

Sarı-lacivertliler, gelecek hafta sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında Süper Lig'de deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürdü. 

Sarı-lacivertliler, bu beraberlikle deplasmandaki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti. 

Fenerbahçe, Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 5 maçta 4. beraberliğini alırken, 1 kez de buradan galip ayrılmıştı.

Vedat Muric'in kafasına bandaj sarıldı

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muric, ilk yarının son dakikalarında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında sakatlık yaşadı. 

Oyun alanı kenarına gelen ve kafasına bandaj sarılan Vedat, oyuna devam etti. 

Ersun Yanal'ın hamleleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0 sona eren ilk yarı sonrasında ilk değişikliğini ikinci yarının başında yaptı. 

Sakatlıktan dönen Isla'yı kenara alan Yanal, Deniz Türüç'ü sahaya sürdü. Deniz'in girişiyle Ozan Tufan sağ beke geçerken, Deniz sağ açıkta görev aldı. 

Yanal, ikinci oyuncu değişikliğini ise 90+2. dakikada gerçekleştirdi. İkinci yarıda oyuna giren Deniz kenara gelirken, Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. 

Ersun Yanal, son oyuncu değişiklik hakkını ise 90+6. dakikada Tolga Ciğerci'nin yerine Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya sürerek kullandı.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde ilk kez forma giydi.

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, bu sezon ilk sarı kartını Galatasaray derbisinde gördü. 

AA

Etiketler: derbi
Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu travma hukukla aşılır
    📷

    Karikatürler

    Filistin Kurtuluş Örgütü: İsrail El-Halil'de 1500 dönüm araziye el koydu

    Afganistan'da oy verme işlemi tamamlandı

    'Ülkemize yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen reddediyoruz'

    Sönük derbide gol yok

    İdlib'de saldırıların gölgesinde yeni eğitim yılı gecikmeli başladı

    'Ev, iş yeri ve araçlarda bu çanta bulundurulmalı'

    CHP'den uluslararası "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" Konferansı

    Bakanlık inceledi: İstanbul'da 77 binada ağır hasar tespit edildi

    'Uluslararası toplum, Arakanlı Müslümanlara yapılanların hesabını sorsun'

    Şehit polis memuru Çağlayan dualarla ebediyete uğurlandı

    Artvin'de son durum?

    Bakan Kurum açıkladı: 21 bin kaçak yapı yıkılacak

    AKP bir öfke patlamasıyla dağılıyor

    Türkiye’deki Rus propagandasına dikkat

    Malezya Başbakanından Uygur açıklaması

    Marmara Denizi'nde 3,8 şiddetinde deprem

    'Türkiye ağır bir yükün altında'

    Hindistan hükümeti Keşmir'de kısıtlamaların hafiflediğini iddia ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu travma hukukla aşılır
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gölcük’ten Silivri’ye
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Cevat ÇAKIR

    Nurun neşri çok büyük bir hayır
    Risale-i Nur'dan

    Kendi kıyametin her vakit kopabilir
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Diziler ve izleri
    Behlül SEMERCİ

    Kapçık ve şakıtmak meselesi
    Faruk ÇAKIR

    Reformlar, ne zaman yapılacak?
    Adnan NACİR

    DEPREM

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.