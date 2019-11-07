Süper Lig 11. hafta heyecanıyla devam ediyor

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki mücadeleyle başlayacak.

İstanbul ekiplerinden Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Ülker Stadı'ndaki haftanın açılış maçında saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker) 9 Kasım Cumartesi: 15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman) 17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi) 17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül) 20.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Galatasaray (Kalyon) 10 Kasım Pazar: 14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park) 19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone) 19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim) AA

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