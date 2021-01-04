Süper Lig'de 17. hafta maçları oynanacak

Süper Lig'in 17. haftası yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor 16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü 19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray 6 Ocak 2021 Çarşamba: 13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor 16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor 16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 16.00 Trabzonspor-Göztepe 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük 19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor 7 Ocak 2021 Perşembe: 19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor AA

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