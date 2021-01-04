Süper Lig'de 17. hafta maçları oynanacak

Süper Lig'in 17. haftası yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray
6 Ocak 2021 Çarşamba:
13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Trabzonspor-Göztepe
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor
7 Ocak 2021 Perşembe:
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor
AA