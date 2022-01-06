Süper Lig'de 2. yarı başlıyor

Süper Lig'de 2. yarı heyecanı yarın Trabzonspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak.

Ligin ilk yarısını 46 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 7 puan önünde lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarının açılış mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ligde haftanın programı şöyle: Yarın: 20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Medical Park) 8 Ocak Cumartesi: 13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları) 16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan) 19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor (Nef) 9 Ocak Pazar: 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor (Gürsel Aksel) 16.00 Yukatel Kayserispor-Altay (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi) 10 Ocak Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker) AA

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