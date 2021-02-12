Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Bugün oynanacak Rizespor-Erzurumspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada görev alacak hakemler şunlar: Bugün: 19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır Yarın: 13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler 16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük 19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya 14 Şubat Pazar: 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek 16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk 16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman 19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar 15 Şubat Pazartesi: 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat 19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu AA

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