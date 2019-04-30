Süper Lig'de haftanın sonuçları ve gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 30. hafta maçlarının ardından Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Ligde haftanın kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı ve lider olma fırsatını kaçırdı. Buna karşı 60 puana yükselen Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'ye 2-0 yenilerek kötü gidişini sürdürdü. Buna karşı lacivert-turunculular, 62 puanla liderliğini sürdürdü. Zirve yarışında haftanın en karlı takımı üçüncü sıradaki Beşiktaş oldu. Sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen siyah-beyazlılar, puanını 59'a yükseltti ve şampiyonluk umudunu son 4 haftada oldukça artırdı. Haftanın önemli maçlarından birinde Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler 34 puanla haftayı 14. sırada tamamladı. Trabzonspor ise 53 puana yükselerek 4. sıradaki yerini korudu. Sonuçlar Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Medipol Başakşehir-Göztepe: 0-2 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 0-0 Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1 Bursaspor-Akhisarspor: 0-0 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 4-1 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 2-1 Atiker Konyaspor-Galatasaray: 0-0 Gelecek haftanın programı Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak maçların programı şu şekilde: 3 Mayıs Cuma: 20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir 4 Mayıs Cumartesi: 16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor 19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe 5 Mayıs Pazar: 16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor 16.00 Göztepe-Antalyaspor 19.00 Galatasaray-Beşiktaş 6 Mayıs Pazartesi: 20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor 20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor AA

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