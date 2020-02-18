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18 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

Süper Lig'de son durum

18 Şubat 2020, Salı
Süper Ligde 22. hafta yapılan iki maçla tamamlandı. Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliğe yükseldi.

Ligde haftanın kapanış maçlarında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 3-1, Gaziantep FK de evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Bir maçı eksik Trabzonspor da evinde haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu.

Galatasaray, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerken, Aytemiz Alanyaspor evinde Gençlerbirliği karşısında 1-0'lık yenilgiye engel olamadı. Fenerbahçe ise MKE Ankaragücü deplasmanında 2-1 mağlup oldu. 

Sonuçlar

Ligin 22. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 1-0

Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: 1-3

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: 0-1

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 3-1

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0

Gelecek haftanın programı

Ligin 23. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

21 Şubat Cuma:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

23 Şubat Pazar:

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

AA

Etiketler: süper lig
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