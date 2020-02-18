Süper Lig'de son durum

Süper Ligde 22. hafta yapılan iki maçla tamamlandı. Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliğe yükseldi.

Ligde haftanın kapanış maçlarında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 3-1, Gaziantep FK de evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Bir maçı eksik Trabzonspor da evinde haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu. Galatasaray, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerken, Aytemiz Alanyaspor evinde Gençlerbirliği karşısında 1-0'lık yenilgiye engel olamadı. Fenerbahçe ise MKE Ankaragücü deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Sonuçlar Ligin 22. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 1-0 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: 0-1 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: 1-3 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 2-1 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: 0-1 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-0 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 3-1 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0 Gelecek haftanın programı Ligin 23. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: 21 Şubat Cuma: 20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül) 22 Şubat Cumartesi: 14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 17.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel) 20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park) 23 Şubat Pazar: 13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya) 16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman) 19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker) 24 Şubat Pazartesi: 20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi) 20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) AA

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