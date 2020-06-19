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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Süper Lig'e 28. hafta heyecanı

19 Haziran 2020, Cuma 16:00
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir

Yarın:

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği

21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe

21 Haziran Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor

22 Haziran Pazartesi:

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor

AA

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