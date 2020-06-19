Süper Lig'e 28. hafta heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Bugün: 21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir Yarın: 18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği 21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş 21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe 21 Haziran Pazar: 18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe 21.00 Galatasaray-Gaziantep FK 21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor 22 Haziran Pazartesi: 21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor 21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor AA

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