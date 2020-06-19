Süper Lig'e 28. hafta heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir
Yarın:
18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği
21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe
21 Haziran Pazar:
18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe
21.00 Galatasaray-Gaziantep FK
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor
22 Haziran Pazartesi:
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor
AA