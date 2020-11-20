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20 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

TBF: Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir

20 Kasım 2020, Cuma 13:00
Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübüne teşekkür ederiz." denildi.

Ufuk Sarıca, 19 Ocak 2017'de A Milli Takım'da başantrenörlük görevine getirilmişti.

45 maçta görev yaptı

 Ufuk Sarıca, galibiyet oranında ay-yıldızlı ekipte görev yapan en başarılı Türk çalıştırıcı oldu.

Daha önce Ergin Ataman'ın yardımcılığını yaptığı A Milli Takım'da 2017 Avrupa Şampiyonası öncesinde başantrenörlük görevine getirilen Ufuk Sarıca, milli takımın başında 45 maçta görev yaptı.

Ufuk Sarıca, yüzde 62,2 galibiyet oranıyla şimdiye kadar ay-yıldızlı takımda görev yapan Türk antrenörler ve 20 maçın üzerinde maça çıkanlar içinde en başarılı isim oldu.

2017 Avrupa Şampiyonası'nda Ufuk Sarıca yönetiminde son 16 turunda İspanya'ya yenilerek turnuvadan elenen milli takım, Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda olimpiyat elemelerinde mücadele etme hakkı kazandı. 

A Milli Takım'ın başında 45 maça çıkan Ufuk Sarıca, 28 galibiyet ve 17 yenilgi aldı. Ay-yıldızlı takım, bu maçlarda yüzde 62,2 galibiyet oranıyla mücadele etti.

Ay-yıldızlı takımda en fazla maça çıkan isin Bogdan Tanjevic olurken, onu sırasıyla Mehmet Baturalp, Aydan Siyavuş, Samim Göreç ve Aydın Örs takip etti. Ufuk Sarıca ile Ergin Ataman, milli takımın başında 45'er karşılaşmada görev aldı.

Ufuk Sarıca, 7 müsabakada yüzde 71 galibiyet oranıyla görev yapan ABD'li Michael Prokopiak ve 15 maçta yüzde 67'lik galibiyet oranı yakalayan ABD'li Eliot Van Zandt'tan sonra en başarılı isim olarak dikkati çekti.

Ufuk Sarıca'yı 173 maçta yüzde 57'lik galibiyet oranıyla Bogdan Tanjevic ve 146 müsabakada yüzde 56,2'lik galibiyet oranıyla Mehmet Baturalp takip etti.

Ufuk Sarıca halen Pınar Karşıyaka'daki görevini sürdürüyor.

AA

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