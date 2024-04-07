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7 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

TFF Başkanı Büyükekşi: Seçimli genel kurul yapmaya karar verdik

07 Nisan 2024, Pazar 17:42
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik." dedi.

Bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen TFF heyeti, Siteler Mahallesi'nde kurulan K6 konteyner kentini ziyaret etti.

Aralarında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da bulunduğu heyet, depremzede çocuklarla konteyner kentteki halı sahada maç yaptı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören illeri ziyaret ettikleri söyledi.

Depremlerin ardından TFF olarak "Omuz Omuza Kampanyası"nı başlattıklarını hatırlatan Büyükekşi, "Depremden sonra Türk halkı büyük bir kadirşinaslık gösterdi. Aynı kadirşinaslığı da Türk futbol ailesi olarak gösterdik. Biliyorsunuz birçok kulübümüz tırlarla buraya malzemeler gönderdi. Biz de federasyon olarak bütün kulüplerimizi topladık. Omuz Omuza Kampanyası düzenledik. O kampanyada topladığımız paralarla Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Nurdağı'nda, İslahiye'de, Hatay'da, Malatya'da güzel konteyner kentler oluşturduk." diye konuştu.

Deprem bölgelerine bayramlaşmaya geldiklerini aktaran Büyükekşi, "Geçen sene bayramda yine ben buradaydım. Bayramlaşmaya geldik, Bayramda çocuklarımızı mutlu etmek için milli takım hocamız Vincenzo Montella'yı getirdik. Yine milli takımda görevli Hasan Kabze, Selçuk Şahin, Sabri Saraoğlu, Gökhan Gönül ile çocuklarımıza, Türk Milli Takımı formalarını dağıttık. Onlarla güzel bir maç yaptık. Onları mutlu ederek, biz de mutlu olmak istiyoruz. Ayrıca konteyner kentteki vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onlarla hemhal oluyoruz, dertlerini dinliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Seçimli genel kurul yapmaya karar verdik"

Mehmet Büyükekşi, TFF'nin 18 Temmuz'daki mali genel kurulunu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını açıkladı.

TFF'de 2022 yılında başkanlık koltuğuna oturan Büyükekşi, "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız seçimli genel kurulumuz, Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun." şeklinde görüş belirtti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'a başarılar dileyen Büyükekşi, "Önümüzde EURO 2024 var. Milli takımımızın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. İnşallah bu büyük turnuvada hepimizi çok sevindirecek sonuçlar alırız." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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