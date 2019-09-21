TFF'den 8 kulübe puan silme cezası

TFF Kulüp Lisans Kurulu, verilen sürede eksiklerini tamamlayamayan TFF 1. Lig kulüpleri Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a üçer puan silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ulusal lisans şartlarını yerine getiremeyen TFF 1. Lig kulüpleri Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a üçer puan silme cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulunun, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunduğu, en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ile TFF 2. Lig'deki kulüplerin başvurularının sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre incelendiği belirtildi. Açıklamada, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan TFF 1. Lig'den Bursaspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor, TFF 2. Lig'den ise Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ve Uşakspor kulüplerine üçer puan silme cezası verildiği bildirildi. AA

Okunma Sayısı: 184

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.