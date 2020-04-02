Tottenham'ın Koreli yıldızı askere gidecek

İngiltere Premier Lig'de forma giyen Tottenham'ın yıldızı Heung-Min Son, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) yüzünden sezonun gecikmesi sırasında Güney Kore'de dört haftalık askerlik hizmetini tamamlayacak.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig, EFL Championship, FA Kadınlar Süper Ligi, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ve İngiltere Antrenörler Birliği (LMA) yayınladıkları ortak bildiri ile birlikte, İngiltere'deki profesyonel futbolun Koronavirüs salgını etkilerinden kurtulup, liglere devam edilmesinin yollarını aradıklarını açıkladılar. Yapılan ortak açıklamada, İngiliz futbolunun Koronavirüs'ten etkilendiğinin ortada olduğu ve güvenli bir ortam oluştuğu anda 2019/2020 sezonunun devam edeceği kaydedildi.

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