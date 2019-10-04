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4 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Trabzonspor, Basel'le berabere kaldı

04 Ekim 2019, Cuma
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Basel'le 2-2 berabere kaldı.

18. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında, kaleci Omlin'in uzaklaştıramadığı top Campi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafede sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

20. dakikada Basel öne geçti. Sol kanattan Bua'nın ortasında ön direkte iyi yükselen Widmer, kafa vuruşuyla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.

26. dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Abdulkadir Parmak'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Omlin'in üzerinden filelerle buluştu: 1-1.

51. dakikada Obi Mikel'in soldan ortasında, Sörloth'un kafayla ceza alanına aşırdığı top, arka tarafta uygun durumdaki Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

61. dakikada Nwakame'nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Novak'ın şutunda, kaleci Omlin sol tarafına gelen meşin yuvarlağı yatarak kornere çeldi.

74. dakikada Eray Cömert'in uzak mesafeden etkili şutunda, top üsten az farkla auta çıktı.

78. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ani gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin pasıyla savunmanın arkasında topu kontrol eden Sosa, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1.

80. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ taraftan yapılan ortada, ceza alanı içinde Stocker topu kafa ile Okafor'a indirdi. Bu futbolcunun gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 2-2.

83. dakikada Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Abdulkadir Parmak'ın şutunda, kaleci Omlin iki hamlede topu kontrol etti.

90+4. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Campi'nin kafa vuruşunda kaleci Omlin güçlükle topu üsten kornere çeldi.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi. 

AA

Etiketler: trabzonspor, basel
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