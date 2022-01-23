Trabzonspor'dan kritik bir 3 puan daha

Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 yendi.

11. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruş sonrası Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı önünde karşılayan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 14. dakikada Halil Dervişoğlu sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, top kalecide kaldı. 31. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girerken Denswil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti. 31. dakikada topun başına geçen Cicaldau meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0 35. dakikada Peres sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, Galatasaray savunmasının müdahale ettiği meşin yuvarlak Nwakaeme'nin önünde kaldı. Trabzonsporlu oyuncunun şutunda top dışarı gitti. 39. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda Hugo'ya çarpıp yön değiştiren topu kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi. 45. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. AA

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