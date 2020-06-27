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28 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Trabzonspor'dan kritik puan kaybı

27 Haziran 2020, Cumartesi 22:30
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

İlk yarı

3. dakikada Trabzonspor golü buldu. Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında arka taraftaki Abdulkadir Parmak, topu kafayla Sörloth'a aktardı. Bu futbolcu da gelişine sert bir vuruşla yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

27. dakikada Orgill'in kafa ile indirdiği topu Lobjanidze, Scarione'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan'a çarpan top kornere çıktı.

45. dakikada sağ tarafta Guilherme'nin pasında kaleci Ricardo'nun müdahale edemediği topu altı pasta Sörloth, etkisiz bir vuruş yaparak golle sonuçlandıramadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Ricardo'da kaldı.

61. dakikada soldan Pinto'nun ortası sonrası ceza alanı içinde Rodrigues ile girdiği hava topu mücadelesinde Pereira topa elle müdahale edince, karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada Rodrigues, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturarak MKE Ankaragücü'ne eşitliği getirdi: 1-1.

77. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Rodrigues'in sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

82. dakikada MKE Ankaragücü'nde Rodrigues, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

85. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan ortasında savunmaya çarpan top Koray Kılınç'ın önünde kaldı. Ancak bu futbolcu kötü bir vuruşla yakın mesafeden meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.

88. dakikada bu pozisyonda savunmada Pazdan'ın eline çarpan topu Video Yardımcı Hakem uygulamasından inceleyen hakem Abdülkadir Bitigen, penaltı kararı vermeyerek oyunu başlattı.

90+9. dakikada ceza yayı üzerinden Sosa'nın kullandığı serbest atışta, top barajdan döndü.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

AA

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