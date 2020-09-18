Trabzonspor, Denizlispor'a misafir olacak

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, 2. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Göztepe'ye 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor, birinci haftada Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'la yarın Denizli'de karşılaşacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçı saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlı ekibin son olarak kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı Fabiano Leismann'ın lisans işlemleri tamamlandı. Geçen sezon ligin ilk devresinde rakibini 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, 32. hafta mücadelesinde konuk ettiği Trabzonspor'u yine aynı skorla yenmişti. Bu galibiyetle ligi düşme hattının üzerinde bitirmek için avantaj sağlayan yeşil-siyahlı ekip, şampiyonluk yarışındaki rakibine puan vermemişti. AA

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