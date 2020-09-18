"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Trabzonspor, Denizlispor'a misafir olacak

18 Eylül 2020, Cuma 12:42
Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, 2. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Göztepe'ye 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor, birinci haftada Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'la yarın Denizli'de karşılaşacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçı saat 16.00'da başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekibin son olarak kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı Fabiano Leismann'ın lisans işlemleri tamamlandı.

Geçen sezon ligin ilk devresinde rakibini 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, 32. hafta mücadelesinde konuk ettiği Trabzonspor'u yine aynı skorla yenmişti. Bu galibiyetle ligi düşme hattının üzerinde bitirmek için avantaj sağlayan yeşil-siyahlı ekip, şampiyonluk yarışındaki rakibine puan vermemişti.

 

AA

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Macron problemlerin üzerine benzin döküyor

    'İstenmeyen mesajlar son bulacak'

    'Salgında mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız'

    Bakan açıkladı: Salda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle girilmesi yasaklanabilir

    DSÖ: Afrika'da 41 bin sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

    Beyaz Saray: 5 ülke daha İsrail'le normalleşmeyi düşünüyor

    Türkiye'nin 'esnaf' istatistikleri belli oldu

    MSB: 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

    Malatya - Hekimhan'da deprem

    Türkiye'de halk AB'yi istiyor
    📷

    Depodan müzeye dönüşen bir cezaevi

    Kalbini, kapını, alnını açık tut

    3 şehitten 3 öğüt

    Kur’ân yakılmasına sempati duyamam
    📷

    Haritalarla yıllar içinde değişen sınırlar

    Açıklanan hileli ürünler gerçeği yansıtmıyor

    Küresel salgının son 24 saati

    New York'ta okulların açılması ikinci kez ertelendi

    Galatasaray, Neftçi'yi eledi, Hajduk Split'in rakibi oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet ne âlemde?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Mühürlü kalpler açılır mı?
    Misbah ERATİLLA

    Kirazlı Mescit 46 Numara
    Faruk ÇAKIR

    İspanya yaptı biz de yapalım!
    Ahmet BATTAL

    Birinci Avrupa müzakere istiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Siz hangi manevî meslektensiniz?
    Genel

    Türkiye'de halk AB'yi istiyor
    Genel

    Kur’ân yakılmasına sempati duyamam

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.