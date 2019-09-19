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19 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Trabzonspor Getafe'ye mağlup oldu

19 Eylül 2019, Perşembe 22:14
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Getafe'ye 1-0 yenildi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk haftasında oynanan Getafe-Trabzonspor maçı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada Getafe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Djene'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

11. dakikada ev sahibi takımın bir kez daha sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında boş kalan Gallego topa kötü vurunca kaleci Uğurcan Çakır rahat bir şekilde pozisyonu önledi.

18. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sol kanatta Raul Garcia'nın yaklaşık 40 metreden uzak direğe yaptığı ortada iyi yükselen Angel kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek, Getafe'yi 1-0 öne geçirdi.

26. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Getafe atağında Nyom'un yerden ortasında ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır son anda topa uzanarak tehlikeli bir pozisyonu önledi.

35. dakikada Trabzonspor karşılaşmada ilk tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Sağ kanatta kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasının ortasında iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman takımının hücum gücünü artırmak için ikinci yarıya Avdijaj'ı oyundan çıkarıp yerine Sturridge'yi alarak başlamayı tercih etti.

59. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan geliştirdiği atakta Nyom'un kale içine sert ortasında kaleci Uğurcan topu eliyle çelerek uzaklaştırdı.

61. dakikada bu kez sol kanattan gelen Getafe'de ceza sahası içinde Kenedy'nin vuruşunda kaleci Uğurcan topu kurtararak, art arda ikinci tehlikeli pozisyonu önledi.

70. dakikada Getafe atağında Mata'nın pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Angel'in vuruşunda top az farkla soldan auta gitti.

75. dakikada ceza sahasında tehlikeli bir pozisyon yakalayan Getafe'de Kenedy'nin şutunda, kaleci Uğurcan yatarak topu kurtardı.

81. dakikada Getafe'nin atağında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mata'nın vuruşunda Uğurcan güzel bir kurtarışla topu kornere gönderdi.

86. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Getafe atağında Angel'in ceza sahası içindeki şutunda kaleci Uğurcan topu uzaklaştırmayı başardı.

90. dakikada gelişen ve Trabzonspor'un beraberlik golüne çok yaklaştığı pozisyonda Sosa'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sturridge'in vuruşunda savunmanın ayak top kornere çıktı.

Kaleci Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla Trabzonspor'un ve sahanın en iyisi olarak öne çıkan isim oldu. 

Trabzonspor, 5 yıl aradan sonra katıldığı UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında deplasmanda İspanyol takımı Getafe'ye 1-0 kaybetti.

AA

Etiketler: Trabzonspor, Getafe
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