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15 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Trabzonspor ile Başakşehir berabere kaldı

15 Mart 2020, Pazar 17:30
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

8. dakikada Caiçara'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

10. dakikada savunmadan seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Nwakaeme'nin şutunda, top üsten auta gitti.

24. dakikada sol taraftan Ekuban'ın ceza sahası yayının üzerine çıkardığı pasta Nwakaeme'nin gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

35. dakikada Pereira'nın pasında, ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Sosa'nın yerden şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlığı kornere çeldi.

46. dakikada Ekuban'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

52. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci'nin pasında, uygun durumda sağ çaprazda Visca'nın şutunda, top yandan auta çıktı.

56. dakikada Medipol Başakşehir, golü buldu. Visca'nın pasında, penaltı noktasının gerisinde Demba Ba'nın gelişine sert şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1.

63. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, savunmada Skrtel, ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

73. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yerine Ndiaye, oyuna girdi.

77. dakikada Gulbrandsen'in ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

78. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda, Skrtel'in kafa ile indirdiği topu bu kez Demba Ba yakın mesafeden kaleye gönderdi ancak Uğurcan Çakır, bir kez daha meşin yuvarlığı kornere çelerek gol izni vermedi. 

81. dakikada Novak'ın pasında ceza alanı dışında Abdulkadir Parmak'ın yerden şutunda kaleci Mert Günok, yatarak topa sahip oldu.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

AA

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