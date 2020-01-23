Trabzonspor penaltılarda turladı

Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 120 dakikasını Denizlispor'un 2-0 önde kapattığı maçta Trabzonspor, penaltı atışlarında rakibini 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Denizlispor'da da Muhammet Özkal ikinci sarıdan oyun dışı kaldı. Maçın normal süresini Denizlispor 2-0 önde bitirdi. Trabzonspor'da Nwakaeme 94. dakikada ikinci sarı kartla oyundan atıldı. 51. dakikada Alexander Sörloth, penaltı atışından yararlanamadı. Denizlispor kalecisi Tolgahan penaltıyı çıkardı. Denizlispor, 14'te Estupinan ve 23. dakikada Recep Niyaz'ın attığı gollerle skoru 2-0 yaptı. Maç bu sonuçla tamamnladı. Penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük kuran bordo mavili ekip çeyrek finale yükseldi. İlk maçı Trabzonspor, sahasında 2-0 kazanmıştı.

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