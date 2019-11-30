Trabzonspor ve Galatasaray 128. kez karşı karşıya gelecek

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 128. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligde yaptığı 12 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan elde eden ve ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, sahasında Galatasaray'ı yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Galatasaray 12 maçta 19 puan topladı Süper Lig'in geride kalan bölümünde istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, 12 karşılaşmada aldığı 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 19 puan topladı. Trabzonspor ise 6 galibiyet ve 4 beraberlik sonucunda 22 puan elde etti. Rekabette 128. randevu İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 45 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 127 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 166, Trabzonspor ise 142 kez gol sevinci yaşadı. AA

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