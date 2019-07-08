"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

TRT Spor haftada bir Premier Lig maçı yayınlayacak

08 Temmuz 2019, Pazartesi 17:46
TRT Spor, Avrupa'nın en önemli liglerinden biri olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'de her hafta en az bir maç yayınlayacak.

Avrupa'nın en önemli liglerinden biri olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun heyecanı TRT Spor'da yaşanacak.

TRT'den yapılan açıklamada, "Dünyanın en görkemli futbol organizasyonu olan İngiltere Premier Lig'in coşkusu yeni sezonda TRT Spor'da yaşanacak." ifadesi kullanıldı.

Premier Lig'de her hafta en az bir maçı ekranlara taşıyacak TRT Spor, 2019-2020 sezonunda 56 karşılaşma yayınlamayı planlıyor.

AA

Etiketler: TRT Spor, Premier Lig
Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere ABD'den özür dileyecek

    İzmir merkezli göçmen kaçaklığı operasyonu: 55 gözaltı

    Motorin indirimi bu gece yarısı yapılacak

    AB'den Türkiye'ye 'yasadışı sondaj' tepkisi

    11. Kalkınma Planı TBMM'de

    İngiltere'nin İran'ın tankerine el koymasına Zarif'ten tepki

    ABD'nin asker talebine Almanya olumsuz cevap verdi

    Sosyal medyada gündem olmuştu: Pendik'te araca saldırı olayında son durum?

    Japonya'dan İran'a nükleer anlaşma çağrısı: "Çok endişe verici"

    Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve S-400 açıklaması

    Büyük acıları hatırlatan yürüyüş başladı...

    Meteoroloji'den Doğu'ya gök gürültülü sağanak uyarısı

    Uzaya çıkma fırsatı yakalayan Mandla Maseko, motosiklet kazasında öldü

    İran 5,7 ile sallandı

    Venezuela'da hükümet ile muhalefet yeniden görüşecek

    Ürdün: Filistin meselesinde 'üç hayır' ilkesinden hareket ediyoruz

    Kupa Amerika'nın sahibi Brezilya oldu

    Önce huzur ve birlik sağlanmalı

    Kardeşini eşyalarından tanıdı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yapılan memleketin hayrına değil
    Sebahattin YAŞAR

    Düğünlerimiz de bir imtihan vesilesidir
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Başkanı nasıl görevden alabildiniz?
    Genel

    Asılanlarla beraber ahirete gitmeye hazırım
    M. Said ZEKİ

    Adaletten ümidinizi kesmeyin
    Mehmet KARA

    Yaz, oldukça sıcak geçecek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Dünya bir han ve bir bekleme salonudur
    Genel

    Gazeteci fişlemeye tepki yağdı
    Süleyman KÖSMENE

    Gençliğin iffetle bekası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.