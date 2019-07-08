TRT Spor haftada bir Premier Lig maçı yayınlayacak

TRT Spor, Avrupa'nın en önemli liglerinden biri olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'de her hafta en az bir maç yayınlayacak.

Avrupa'nın en önemli liglerinden biri olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun heyecanı TRT Spor'da yaşanacak. TRT'den yapılan açıklamada, "Dünyanın en görkemli futbol organizasyonu olan İngiltere Premier Lig'in coşkusu yeni sezonda TRT Spor'da yaşanacak." ifadesi kullanıldı. Premier Lig'de her hafta en az bir maçı ekranlara taşıyacak TRT Spor, 2019-2020 sezonunda 56 karşılaşma yayınlamayı planlıyor. AA

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