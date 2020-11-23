Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor

Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Kupası'nda 4. turun programı şöyle: 24 Kasım Salı: 13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor 14.30 Ankaraspor-Muğlaspor 14.30 Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor 14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK 15.00 Yukatel Denizlispor-Turgutluspor 17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor 19.00 Adanaspor-Sakaryaspor 19.00 Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor 21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor 25 Kasım Çarşamba: 13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği 13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor 13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor 13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor 14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu 14.30 Altınordu-Çorum FK 14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor 15.00 Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor 17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor 19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor 21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor 26 Kasım Perşembe: 13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor 15.00 Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor 17.00 Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon 19.00 İttifak Holding Konyaspor-Manisa FK 21.00 Göztepe-Kırklarelispor AA

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