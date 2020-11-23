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23 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor

23 Kasım 2020, Pazartesi 11:30
Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Kupası'nda 4. turun programı şöyle:

24 Kasım Salı:

13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor

14.30 Ankaraspor-Muğlaspor 

14.30 Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor

14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK

15.00 Yukatel Denizlispor-Turgutluspor

17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor 

19.00 Adanaspor-Sakaryaspor

19.00 Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor

21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor

25 Kasım Çarşamba:

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği

13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor

13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor

13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor

14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu

14.30 Altınordu-Çorum FK

14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor

15.00 Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor

17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor

19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor

21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor

26 Kasım Perşembe:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor

15.00 Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor 

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Manisa FK

21.00 Göztepe-Kırklarelispor

AA

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