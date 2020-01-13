Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı

Futbolda Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelesi yarın yapılacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, ilk maçların programı şöyle: Yarın: 16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor (Başakşehir Fatih Terim) 18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül) 20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 15 Ocak Çarşamba: 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları) 18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir) 20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi) 16 Ocak Perşembe: 18.00 Antalyaspor-Göztepe (Akdeniz Üniversitesi) 20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park) Kupada son 16 turunun ikinci maçları 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak. AA

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