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Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe oldu

16 Şubat 2020, Pazar 18:00
Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.

Fenerbahçe Beko, karşılaşmaya 4-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka Tekfen'e 9-0’lık seriyle cevap verdi. Fenerbahçe Beko'nun serisine potasını iyi savunarak son veren Darüşşafaka Tekfen, periyodun bitimine 2 dakika 39 saniye kala 11-11 eşitliği sağladı. Fenerbahçe Beko'nun düşük yüzdeli dış atışlarla oynadığı ilk periyotta, Darüşşafaka Tekfen de kazandığı topları büyük oranda basketle sonuçlandıramadı. Periyot, 13-11 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başladı. Kalinic'in 3 sayılık basketine Darüşşafaka Tekfen, Kartal'ın 3 sayılık basketiyle yanıt verdi. Periyodun 4. dakikası Sloukas'ın 3 sayılık basketi sonrası 19-19 eşitlikle geçildi. De Colo'nun üst üste basketleri sonucunda skor 22-27'de Darüşşafaka Tekfen, periyodun bitimine 2 dakika 50 saniye kala mola aldı. Darüşşafaka Tekfen, periyodun bitimine 1 dakika kala farkı 1 sayıya (29-30) indirirken soyunma odasına 30-30 eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyoda 7-0'lık seriyle giren Fenerbahçe Beko, 25. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 34-42. Darüşşafaka Tekfen, Hamilton'ın bloğunun ardından Doğuş Özdemiroğlu ile bulduğu basketle oyunda kaldı ve 9-0'lık seriyle periyodun bitimine 2 dakika 44 saniye kala 43-42 öne geçti. Aldığı moladan Datome'nin 3 sayılık basketiyle oyuna dönse de düşük dış atış yüzdesiyle oynayan Fenerbahçe Beko karşısında hızlı hücumlarla skor üreten Darüşşafaka Tekfen, final periyoduna 48-47 önde girdi.

Dördüncü periyoda Hamilton'ın smaç basketiyle başlayan Darüşşafaka Tekfen'e Fenerbahçe Beko, Kalinic'in 3 sayılık basketiyle yanıt vererek skoru eşitledi: 50-50. Karşılıklı basketlerin ardından Hamilton ile üst üste basketler bulan Darüşşafaka Tekfen, 35. dakikayı 61-56 üstün geçti. Datome'nin isabetli atışlarıyla dış atış yüzdesini yükselten Fenerbahçe Beko, rakibinin farkı açmasını engelledi ve son dakikaya 61-61 eşitlikle girildi. Darüşşafaka Tekfen, Datome'nin skoru 61-64'e getirmesinin ardından mola aldı. Son bölümde serbest atışlarda Sloukas ile hata yapmayan Fenerbahçe Beko, yüksek tempoda ve çekişmeli geçen maçı 74-71 kazanarak 36. Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Fenerbahçe Beko, 7. kez kupanın sahibi oldu

Solgar Vitamin'in sponsorluğunda 36'ncısı düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı.

Darüşşafaka Tekfen'i mağlup eden Fenerbahçe Beko, kupayı üst üste 2'nci, toplamda ise 7. kez kazandı.

Kupada şampiyonluğu bulunmayan Darüşşafaka ise 3. kez finalde mücadele etti.

Anadolu Efes, 11 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım durumunda bulunuyor.

Obradovic, 500. maçında 11. kupasını kazandı

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli ekibin başında 500. maçına çıktı. 

Obradovic, 7. sezonunu geçirdiği sarı-lacivertli takımla 11. kupasını kazandı.

Sırp başantrenör yönetiminde 378. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, Obradovic ile daha önce 1 THY Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

AA

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